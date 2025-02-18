Внятный сигнал: Эксперт объяснил, о чём говорит состав делегации РФ в Эр-Рияде

Состав делегации РФ, прилетевшей на переговоры с американской стороной в Эр-Рияд, отправляет Вашингтону внятный сигнал: Москва намерена не просто разговаривать, а решать проблемы по существу. Об этом заявил доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.

«Люди, которые вошли в состав, — это люди с весомыми полномочиями, в отличии, допустим, от состава делегации на стамбульских переговорах, когда её участники только выступали в роли коммуникаторов. Здесь присутствуют политические игроки с административным опытом самостоятельных компетенций», — объясняет эксперт в беседе с «Царьградом».

Отдельное внимание собеседник издания уделил участию в переговорном процессе главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, включение которого в состав делегации позволяет предположить, что он воспользуется своими серьёзными связями «в арабском и не только арабском мире». По мнению Пинчука, задача Дмитриева — добиться участия гарантов будущей сделки. Договорённости обещают быть не из простых, что делает роль гарантов очень значительной.