Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 февраля, 07:42

Внятный сигнал: Эксперт объяснил, о чём говорит состав делегации РФ в Эр-Рияде

Политолог Пинчук: Делегация РФ в Эр-Рияде будет решать проблемы по существу

Российская делегация в Саудовской Аравии. Обложка © Telegram / МИД России

Российская делегация в Саудовской Аравии. Обложка © Telegram / МИД России

Состав делегации РФ, прилетевшей на переговоры с американской стороной в Эр-Рияд, отправляет Вашингтону внятный сигнал: Москва намерена не просто разговаривать, а решать проблемы по существу. Об этом заявил доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.

«Люди, которые вошли в состав, — это люди с весомыми полномочиями, в отличии, допустим, от состава делегации на стамбульских переговорах, когда её участники только выступали в роли коммуникаторов. Здесь присутствуют политические игроки с административным опытом самостоятельных компетенций», — объясняет эксперт в беседе с «Царьградом».

Отдельное внимание собеседник издания уделил участию в переговорном процессе главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, включение которого в состав делегации позволяет предположить, что он воспользуется своими серьёзными связями «в арабском и не только арабском мире». По мнению Пинчука, задача Дмитриева — добиться участия гарантов будущей сделки. Договорённости обещают быть не из простых, что делает роль гарантов очень значительной.

Пинчук напомнил, что в сделке по обмену экс-лидера запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука гарантом выступала Саудовская Аравия. В этот раз предмет переговоров значительно сложнее и масштабнее. Кроме того, тут может и не обойтись без закулисных взаимодействий, которые, вероятно, затронут вопросы разморозки счетов, логистических потоков и санкций.

Захарова показала видео из дворца, где пройдут переговоры России и США
Захарова показала видео из дворца, где пройдут переговоры России и США
Напомним, сегодня в Эр-Рияде проходят переговоры между российской и американской делегациями. Россию представляют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
  • США
  • Сергей Лавров
  • Юрий Ушаков
  • Кирилл Дмитриев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar