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Регион
18 февраля, 11:27

Появились новые фото с российско-американских переговоров в Эр-Рияде

Захарова опубликовала новые фото делегаций РФ и США на переговорах в Эр-Рияде

Делегации РФ и США на переговорах в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Делегации РФ и США на переговорах в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала новые фотографии с переговорного процесса в Эр-Рияде. На снимках — российская и американская делегации.

Также дипломат отметила, что утренняя часть переговоров уже завершилась, участники перешли к рабочему ланчу. После этого начнётся завершающая сессия, а затем глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пообщается с журналистами.

Делегации РФ и США на переговорах в Эр-Рияде. Фото © Telegram / Мария Захарова

Делегации РФ и США на переговорах в Эр-Рияде. Фото © Telegram / Мария Захарова

Напомним, что 18 февраля начались переговоры РФ и США в столице Саудовской Аравии. После двух с половиной часов беседы стороны сделали 15-минутную паузу, после чего возобновили диалог. РФ, напомним, представляют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.

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Дарья Нарыкова
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