Появились новые фото с российско-американских переговоров в Эр-Рияде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала новые фотографии с переговорного процесса в Эр-Рияде. На снимках — российская и американская делегации.

Также дипломат отметила, что утренняя часть переговоров уже завершилась, участники перешли к рабочему ланчу. После этого начнётся завершающая сессия, а затем глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пообщается с журналистами.