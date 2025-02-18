Появились новые фото с российско-американских переговоров в Эр-Рияде
Захарова опубликовала новые фото делегаций РФ и США на переговорах в Эр-Рияде
Делегации РФ и США на переговорах в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала новые фотографии с переговорного процесса в Эр-Рияде. На снимках — российская и американская делегации.
Также дипломат отметила, что утренняя часть переговоров уже завершилась, участники перешли к рабочему ланчу. После этого начнётся завершающая сессия, а затем глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пообщается с журналистами.
Делегации РФ и США на переговорах в Эр-Рияде. Фото © Telegram / Мария Захарова
Напомним, что 18 февраля начались переговоры РФ и США в столице Саудовской Аравии. После двух с половиной часов беседы стороны сделали 15-минутную паузу, после чего возобновили диалог. РФ, напомним, представляют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.