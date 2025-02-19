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Регион
18 февраля, 23:28

Трамп счёл вероятной встречу с Путиным до конца месяца

Американский лидер Дональд Трамп счёл возможной встречу с российским коллегой Владимиром Путиным уже в этом месяце. Об этом он заявил в поместье Мар-а-Лаго.

«Вероятно», — произнёс Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

СМИ узнали, когда может состояться встреча Путина и Трампа после сегодняшних переговоров в Эр-Рияде
СМИ узнали, когда может состояться встреча Путина и Трампа после сегодняшних переговоров в Эр-Рияде

Владимир Зеленский тем временем встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Их переговоры прошли в закрытом режиме. Затем украинский политик должен был отправиться в Саудовскую Аравию, но передумал это делать.

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Flickr / The Trump White House Archived

Тимур Хингеев
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