Трамп счёл вероятной встречу с Путиным до конца месяца

Американский лидер Дональд Трамп счёл возможной встречу с российским коллегой Владимиром Путиным уже в этом месяце. Об этом он заявил в поместье Мар-а-Лаго.

СМИ узнали, когда может состояться встреча Путина и Трампа после сегодняшних переговоров в Эр-Рияде

СМИ узнали, когда может состояться встреча Путина и Трампа после сегодняшних переговоров в Эр-Рияде

Владимир Зеленский тем временем встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Их переговоры прошли в закрытом режиме. Затем украинский политик должен был отправиться в Саудовскую Аравию, но передумал это делать.