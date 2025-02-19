Трамп счёл вероятной встречу с Путиным до конца месяца
Американский лидер Дональд Трамп счёл возможной встречу с российским коллегой Владимиром Путиным уже в этом месяце. Об этом он заявил в поместье Мар-а-Лаго.
«Вероятно», — произнёс Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Владимир Зеленский тем временем встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Их переговоры прошли в закрытом режиме. Затем украинский политик должен был отправиться в Саудовскую Аравию, но передумал это делать.
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