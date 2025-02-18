На фоне переговоров РФ и США Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию

На фоне успешных переговоров России и США Владимир Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию, который должен был состояться завтра, 19 февраля, и перенёс его на 10 марта.

«Я только что отменил визит в Саудовскую Аравию, не поеду туда. Я перенёс поездку на 10 марта», — отметил он.