Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
18 февраля, 14:47

На фоне переговоров РФ и США Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию

На фоне успешных переговоров России и США Владимир Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию, который должен был состояться завтра, 19 февраля, и перенёс его на 10 марта.

«Я только что отменил визит в Саудовскую Аравию, не поеду туда. Я перенёс поездку на 10 марта», — отметил он.

Также Зеленский добавил, что встреча РФ и США в Эр-Рияде стала для него «сюрпризом»

Лавров призвал урезонить Зеленского
Лавров призвал урезонить Зеленского

Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде прошла первая за долгие годы встреча делегаций РФ и США. Нашу страну представили глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились 4,5 часа. И российская, и американская сторона сочли их успешными. Подробнее об итогах читайте на Life.ru.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Oleksandr Osipov

Александра Вишнякова
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