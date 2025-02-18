Лавров призвал урезонить Зеленского

Всю команду Владимира Зеленского необходимо урезонить, а ему самому нужно «дать по рукам». С таким призывом выступил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя атаку ВСУ на насосную станцию «Кропоткинская». Он подчеркнул, что это по сути нападение на энергетическую инфраструктуру Казахстана.

«Чем вызвана [очередная выходка ВСУ] с нападением на энергоинфраструктуру Казахстана — тут можно много причин привести того приказа, который отдали в Киеве. Это должно укрепить всех во мнении, что этого человека [Зеленского] и всю его команду надо урезонить», — подчеркнул Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с США в Эр-Рияде.