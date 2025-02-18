Лавров призвал урезонить Зеленского
Всю команду Владимира Зеленского необходимо урезонить, а ему самому нужно «дать по рукам». С таким призывом выступил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя атаку ВСУ на насосную станцию «Кропоткинская». Он подчеркнул, что это по сути нападение на энергетическую инфраструктуру Казахстана.
«Чем вызвана [очередная выходка ВСУ] с нападением на энергоинфраструктуру Казахстана — тут можно много причин привести того приказа, который отдали в Киеве. Это должно укрепить всех во мнении, что этого человека [Зеленского] и всю его команду надо урезонить», — подчеркнул Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с США в Эр-Рияде.
Министр добавил, что во время переговоров РФ и США обсудили необходимость введения моратория на нападения на энергообъекты.
Напомним, что 17 февраля украинские дроны, начинённые помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами, атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Кубани. Объект был выведен из эксплуатации. Сейчас он продолжает работать. Управляющие оповестили об этом иностранных акционеров. Пострадавших в результате атаки нет. На ремонт станции КТК после атаки ВСУ уйдёт около двух месяцев. В течение этого времени на треть (30%) может снизиться прокачка нефти из Казахстана.
Life.ru