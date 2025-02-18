Медведев заявил об «антитрамповском интернационале» после удара «киевского наркомана» по КТК
Медведев: В Европе создаётся «интернационал» против Трампа
Власти киевского режима нанесли удар по международному нефтяному объекту, когда в Париже проходила встреча европейских лидеров. Это ярко демонстрирует формирование «интернационала» против лидера США Дональда Трампа в Европе. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.
«Пока Париж принимал встречу европейских стран, яростно продвигающих войну без конца, киевский наркоман атаковал нефтяной объект, принадлежащий международному Каспийскому трубопроводному консорциуму, по которому проходит американская нефть. Антитрамповский интернационал, кажется, формируется в Европе», — написал Медведев.
Напомним, ране украинские беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Сообщалось, что объект был выведен из эксплуатации. Управляющие уже оповестили об этом иностранных акционеров. Ранее Медведев уже сравнивал это событие с поведением бешеной твари по отношению к хозяину.
Life.ru