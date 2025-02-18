Власти киевского режима нанесли удар по международному нефтяному объекту, когда в Париже проходила встреча европейских лидеров. Это ярко демонстрирует формирование «интернационала» против лидера США Дональда Трампа в Европе. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

«Пока Париж принимал встречу европейских стран, яростно продвигающих войну без конца, киевский наркоман атаковал нефтяной объект, принадлежащий международному Каспийскому трубопроводному консорциуму, по которому проходит американская нефть. Антитрамповский интернационал, кажется, формируется в Европе», — написал Медведев.