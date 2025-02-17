Семь дронов со взрывчатками атаковали нефтеперекачивающую станцию на Кубани

Беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Объект был выведен из эксплуатации, сообщили в пресс-службе компании.

«17 февраля 2025 года нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума — НПС «Кропоткинская» подвергся атаке БПЛА. Террористический удар был нанесён семью БПЛА, начинёнными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом, с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди персонала станции», — указано в сообщении.