Семь дронов со взрывчатками атаковали нефтеперекачивающую станцию на Кубани
КТК вывел из эксплуатации нефтеперекачивающую станцию из-за атаки БПЛА на Кубани
Нефтеперекачивающая станция на Кубани. Обложка © Telegram / Каспийский Трубопроводный Консорциум
Беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Объект был выведен из эксплуатации, сообщили в пресс-службе компании.
«17 февраля 2025 года нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума — НПС «Кропоткинская» подвергся атаке БПЛА. Террористический удар был нанесён семью БПЛА, начинёнными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом, с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди персонала станции», — указано в сообщении.
Пострадавших в результате атаки нет, сотрудники КТК смогли предотвратить угрозу разлива нефти. На место инцидента выехало руководство с гендиректором Николаем Горбанем. В настоящее время транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС. В КТК отметили, что известили акционеров, в том числе американских и европейских, об атаке на гражданский объект.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ в ночь на 17 февраля атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод под Краснодаром. Обломки беспилотников упали около предприятия. Кроме того, в ходе массированной атаки на регион повредились 12 жилых домов, пострадала одна женщина.