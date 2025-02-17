ВСУ атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае

В Краснодарском крае произошла ночная атака на Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Местные жители сообщили SHOT о серии громких взрывов. Обломки беспилотника упали неподалёку от завода.

Ранее ВСУ подорвали машину на трассе под Белгородом. В автомобиле находились две женщины. Одна из них скончалась на месте от полученных травм, у второй — баротравма и ушибы рук.