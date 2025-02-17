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16 февраля, 22:43

ВСУ атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае

В Краснодарском крае произошла ночная атака на Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Местные жители сообщили SHOT о серии громких взрывов. Обломки беспилотника упали неподалёку от завода.

ВСУ попытались атаковать Ильский НПЗ. Обложка © Telegram / SHOT

На месте работают экстренные службы. Подробности инцидента на данный момент неизвестны.

Украинские дроны попытались атаковать Бердянск
Украинские дроны попытались атаковать Бердянск

Ранее ВСУ подорвали машину на трассе под Белгородом. В автомобиле находились две женщины. Одна из них скончалась на месте от полученных травм, у второй — баротравма и ушибы рук.

Обложка ©

Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
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