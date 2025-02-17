ВСУ атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае
В Краснодарском крае произошла ночная атака на Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Местные жители сообщили SHOT о серии громких взрывов. Обломки беспилотника упали неподалёку от завода.
ВСУ попытались атаковать Ильский НПЗ. Обложка © Telegram / SHOT
На месте работают экстренные службы. Подробности инцидента на данный момент неизвестны.
Ранее ВСУ подорвали машину на трассе под Белгородом. В автомобиле находились две женщины. Одна из них скончалась на месте от полученных травм, у второй — баротравма и ушибы рук.
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Kandinsky / Life.ru