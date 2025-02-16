Украинские дроны попытались атаковать Бердянск

Российская ПВО сбила дроны ВСУ над Бердянском и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Противник совершил попытку ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Наша ПВО сбила БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска», — написал Балицкий у себя в телеграм-канале.

Он настоятельно рекомендовал жителям региона оставаться дома до тех пор, пока ситуация не стабилизируется полностью. В области продолжают функционировать системы противовоздушной обороны.