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16 февраля, 17:51

Украинские дроны попытались атаковать Бердянск

Балицкий: ВСУ попытались нанести удар по гражданской инфраструктуре Бердянска

Российская ПВО сбила дроны ВСУ над Бердянском и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Противник совершил попытку ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Наша ПВО сбила БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска», — написал Балицкий у себя в телеграм-канале.

Он настоятельно рекомендовал жителям региона оставаться дома до тех пор, пока ситуация не стабилизируется полностью. В области продолжают функционировать системы противовоздушной обороны.

Российская ПВО сбила украинские дроны над нефтезаводом в Волгограде
Российская ПВО сбила украинские дроны над нефтезаводом в Волгограде

Ранее Life.ru сообщал, что трое жителей Белгородской области погибли в результате атаки украинского дрона. ВСУ нанесли удар по движущемуся легковому автомобилю на подъезде к селу Графовка в Краснояружском районе. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям погибших.

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Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Александра Мышляева
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