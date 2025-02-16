Три мирных жителя погибли при атаке дрона на авто в Белгородской области

Трое жителей Белгородской области погибли от удара украинского дрона, атаковавшего легковую машину на въезде в село Графовка в Краснояружском районе. О трагическом происшествии в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня ещё один трагический день для нашего региона... Три мирных жителя погибли в результате очередной атаки ВСУ. На въезде в село Графовка Краснояружского района дрон нанёс удар по движущемуся легковому автомобилю. Трое мужчин, которые находились в машине, погибли. Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных... Выражаю самые искренние соболезнования семьям и близким погибших…» — говорится в его посте.