Три мирных жителя погибли при атаке дрона на авто в Белгородской области
Трое жителей Белгородской области погибли от удара украинского дрона, атаковавшего легковую машину на въезде в село Графовка в Краснояружском районе. О трагическом происшествии в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня ещё один трагический день для нашего региона... Три мирных жителя погибли в результате очередной атаки ВСУ. На въезде в село Графовка Краснояружского района дрон нанёс удар по движущемуся легковому автомобилю. Трое мужчин, которые находились в машине, погибли. Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных... Выражаю самые искренние соболезнования семьям и близким погибших…» — говорится в его посте.
Сегодняшней ночью стало известно об атаке украинских БПЛА на город Грайворон в Белгородской области. Один из беспилотников сбросил взрывчатку на грузовик, после чего тот загорелся, пожар был оперативно потушен. Второй дрон произвёл сброс над жилым сектором. Взрывом повредило газопровод, но утечку тоже быстро ликвидировали. Кроме того, были повреждены фасады, заборы и остекление двух частных домовладений.
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