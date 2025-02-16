В ДНР нашли способ бороться с несущими смерть дронами ВСУ

В Горловке созданы специальные мобильные группы, которые будут защищать горожан от атак украинских беспилотников. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в соцсети о первых результатах работы: уже уничтожено два дрона противника.

В Горловке создана спецгруппа по борьбе с дронами ВСУ. Видео © VK / Пушилин Д. В.

«В связи с регулярными атаками БПЛА украинских боевиков на мирных жителей Горловки Оперативным штабом ДНР было принято решение о создании мобильных групп по противодействию этой угрозе из сотрудников региональных МВД и Управления ФСБ», — говорится в тексте.

Так, вечером 15 февраля представители одной из групп выявили два украинских БПЛА, которые подлетали к жилым кварталам в Горловке. Дроны были подбиты, а жизни горожан сохранены. Пушилин пообещал решить вопрос и поощрением стражей порядка, отличившихся при отражении атаки.