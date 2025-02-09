Горловка усеяна коварными минами «колокольчик» после украинской атаки на рынок

На рынке в жилом массиве «Комсомолец» Никитовского района Горловки в ДНР после атаки ВСУ нашли коварные украинские мины «колокольчик». Об этом рассказал мэр города Иван Приходько.

Он попросил местных жителей ни в коем случае не трогать и не поднимать подобные боеприпасы из-за смертельной опасности. При обнаружении лучше всего обратиться в компетентные органы.