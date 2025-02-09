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Регион
9 февраля, 10:20

Горловка усеяна коварными минами «колокольчик» после украинской атаки на рынок

Приходько: В Горловке после атаки ВСУ нашли суббоеприпасы типа «колокольчик»

Украинские суббоеприпасы типа «колокольчик». Обложка © Telegram / Приходько РИК

Украинские суббоеприпасы типа «колокольчик». Обложка © Telegram / Приходько РИК

На рынке в жилом массиве «Комсомолец» Никитовского района Горловки в ДНР после атаки ВСУ нашли коварные украинские мины «колокольчик». Об этом рассказал мэр города Иван Приходько.

«В результате украинской вооружённой агрессии в жилом массиве «Комсомолец» (Никитовский район Горловки) выявлены суббоеприпасы ВФУ типа «колокольчик», — написал Приходько.

Он попросил местных жителей ни в коем случае не трогать и не поднимать подобные боеприпасы из-за смертельной опасности. При обнаружении лучше всего обратиться в компетентные органы.

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Как уже рассказывал Life.ru, ВСУ ударили по рынку в Горловке в жилом массиве «Комсомолец» 4 февраля. Изначально было известно о пяти пострадавших, позже число раненых выросло до восьми.

Наталья Афонина
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