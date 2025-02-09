Горловка усеяна коварными минами «колокольчик» после украинской атаки на рынок
Приходько: В Горловке после атаки ВСУ нашли суббоеприпасы типа «колокольчик»
Украинские суббоеприпасы типа «колокольчик». Обложка © Telegram / Приходько РИК
На рынке в жилом массиве «Комсомолец» Никитовского района Горловки в ДНР после атаки ВСУ нашли коварные украинские мины «колокольчик». Об этом рассказал мэр города Иван Приходько.
«В результате украинской вооружённой агрессии в жилом массиве «Комсомолец» (Никитовский район Горловки) выявлены суббоеприпасы ВФУ типа «колокольчик», — написал Приходько.
Он попросил местных жителей ни в коем случае не трогать и не поднимать подобные боеприпасы из-за смертельной опасности. При обнаружении лучше всего обратиться в компетентные органы.
Как уже рассказывал Life.ru, ВСУ ударили по рынку в Горловке в жилом массиве «Комсомолец» 4 февраля. Изначально было известно о пяти пострадавших, позже число раненых выросло до восьми.