Украинская армия обстреляла рынок в Горловке Донецкой Народной Республики. В результате 5 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

Пять детей и водитель ранены при атаке ВСУ на школьный автобус в Запорожье

Пять детей и водитель ранены при атаке ВСУ на школьный автобус в Запорожье

Ранее Life.ru показывал видео с моментом удара украинских войск по мирным жителям Горловки кассетными боеприпасами. Снаряды падают идущим по тротуару женщинам под ноги, от чего те падают на землю и зовут на помощь других людей. Местные рассказывали, что ВСУ вели огонь хаотично. Тогда в городе насчиталось 10 раненых.