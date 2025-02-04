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Регион
4 февраля, 06:17

Пять человек ранены при украинском ударе по рынку в Горловке

Мэр Приходько: ВСУ атаковали рынок в Горловке, есть пять раненых

Украинская армия обстреляла рынок в Горловке Донецкой Народной Республики. В результате 5 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

«В результате украинской вооружённой агрессии на рынке в жилом массиве «Комсомолец» ранены пять мирных жителей Горловки», — написал градоначальник.

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Ранее Life.ru показывал видео с моментом удара украинских войск по мирным жителям Горловки кассетными боеприпасами. Снаряды падают идущим по тротуару женщинам под ноги, от чего те падают на землю и зовут на помощь других людей. Местные рассказывали, что ВСУ вели огонь хаотично. Тогда в городе насчиталось 10 раненых.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Озеров
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