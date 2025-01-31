Жуткие кадры из Горловки: ВСУ целенаправленно бьют кассетными боеприпасами по мирным
Mash на Донбассе: Момент обстрела Горловки кассетными снарядами попал на видео
ВСУ нанесли целенаправленный удар по мирным жителям Горловки в ДНР. На камеру видеонаблюдения попал момент с атакой по пешеходам, которые спокойно шли по тротуару. Кадры опубликовал телеграм-канал Mash на Донбассе.
Прилёты кассетных снарядов по пешеходам в Горловке. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
На видео видно, как боеприпасы попадают прямо в ноги прохожим и мгновенно разрываются. В результате этого люди падают на землю и кричат о помощи.
Ранее сообщалось, что при обстреле Горловки со стороны ВСУ десять человек получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы с травмами средней степени тяжести. По словам очевидцев, огонь противник вёл хаотично.
Telegram / Mash на Донбассе