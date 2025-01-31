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31 января, 12:34

Жуткие кадры из Горловки: ВСУ целенаправленно бьют кассетными боеприпасами по мирным

Mash на Донбассе: Момент обстрела Горловки кассетными снарядами попал на видео

ВСУ нанесли целенаправленный удар по мирным жителям Горловки в ДНР. На камеру видеонаблюдения попал момент с атакой по пешеходам, которые спокойно шли по тротуару. Кадры опубликовал телеграм-канал Mash на Донбассе.

Прилёты кассетных снарядов по пешеходам в Горловке. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

На видео видно, как боеприпасы попадают прямо в ноги прохожим и мгновенно разрываются. В результате этого люди падают на землю и кричат о помощи.

Ранее сообщалось, что при обстреле Горловки со стороны ВСУ десять человек получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы с травмами средней степени тяжести. По словам очевидцев, огонь противник вёл хаотично.

Дрон ВСУ рухнул прямо на автомобиль на трассе под Воронежем, ранен водитель
Дрон ВСУ рухнул прямо на автомобиль на трассе под Воронежем, ранен водитель
Обложка ©

Telegram / Mash на Донбассе

Наталья Демьянова
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