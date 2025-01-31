Жуткие кадры из Горловки: ВСУ целенаправленно бьют кассетными боеприпасами по мирным

ВСУ нанесли целенаправленный удар по мирным жителям Горловки в ДНР. На камеру видеонаблюдения попал момент с атакой по пешеходам, которые спокойно шли по тротуару. Кадры опубликовал телеграм-канал Mash на Донбассе.

Прилёты кассетных снарядов по пешеходам в Горловке. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

На видео видно, как боеприпасы попадают прямо в ноги прохожим и мгновенно разрываются. В результате этого люди падают на землю и кричат о помощи.