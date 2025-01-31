При обстреле Горловки со стороны ВСУ десять человек получили ранения
Киевский режим снова обстрелял город Горловку в ДНР. Момент ударов попал на видеорегистратор. Кадры приводит телеграм-канал Mash на Донбассе.
Момент обстрела Горловки. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
Очевидцы сообщают, что огонь вёлся хаотично. Сначала удары на себя принимал Строитель и Комсомолец. Следом атака пришлась на центр и вновь по Комсомольцу. Пострадавшие были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.
«Количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до десяти», — написал мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.
Недавно здание военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) подверглось обстрелу со стороны украинских военных. В результате атаки ВСУ в Горловке Донецкой Народной республики ранения получили два сотрудника МЧС.
Shutterstock / FOTODOM / Kravets Misha