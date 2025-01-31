При обстреле Горловки со стороны ВСУ десять человек получили ранения

Киевский режим снова обстрелял город Горловку в ДНР. Момент ударов попал на видеорегистратор. Кадры приводит телеграм-канал Mash на Донбассе.

Очевидцы сообщают, что огонь вёлся хаотично. Сначала удары на себя принимал Строитель и Комсомолец. Следом атака пришлась на центр и вновь по Комсомольцу. Пострадавшие были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.