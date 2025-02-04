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4 февраля, 10:06

До 8 выросло число пострадавших при ударах ВСУ по Горловке

Приходько: Число пострадавших из-за атак ВСУ в Горловке выросло до восьми

Число пострадавших из-за атак ВСУ в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) увеличилось до восьми. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Количество раненых в результате украинской вооружённой агрессии горловчан увеличилось до восьми», — написал он в своём телеграм-канале.

Также он отметил, что в районе посёлка Гольмовский наблюдается усиленная активность беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, в зоне повышенной угрозы находится посёлок шахты имени В. И. Ленина. В связи с увеличением обстрелов движение трамваев по маршруту № 1 к шахте временно остановлено.

Пять детей и водитель ранены при атаке ВСУ на школьный автобус в Запорожье
Пять детей и водитель ранены при атаке ВСУ на школьный автобус в Запорожье

Ранее Приходько сообщил, что ВСУ ударили по рынку в Горловке в жилом массиве «Комсомолец». Изначально было известно о пяти пострадавших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Potashev Aleksandr

Александра Мышляева
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