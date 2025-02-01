В ЛНР Росгвардия и ФСБ обнаружили тайник с американским оружием и боеприпасами
Тайник с оружием и боеприпасами. Фото © VK / Росгвардия
В Луганской Народной Республике (ЛНР) военнослужащие Росгвардии и сотрудники ФСБ обнаружили тайник с американским оружием и боеприпасами. Находки были переданы служащим МВД для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Схрон с оружием и боеприпасами. Фото © VK / Росгвардия
Схрон был замаскирован и находился на территории, где раньше располагались бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ). Тайник нашли в результате разведывательно-поисковых мероприятий. Были изъяты патроны и гранаты производства США.
«Изъято свыше 4000 патронов различного калибра, более 10 гранат оборонительного действия, а также 3 кумулятивно-осколочные фугасные гранаты 40х53 мм M430A1 HEDP производства США», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее схрон с иностранным оружием был обнаружен на брошенных позициях ВСУ под Авдеевкой. Украинцы спрятали автоматы и пулемёты, чтобы позже использовать их для диверсий. Вражеский тайник наши спецы обнаружили в полуразрушенном кирпичном здании и передали Минобороны России.