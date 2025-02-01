В ЛНР Росгвардия и ФСБ обнаружили тайник с американским оружием и боеприпасами

В Луганской Народной Республике (ЛНР) военнослужащие Росгвардии и сотрудники ФСБ обнаружили тайник с американским оружием и боеприпасами. Находки были переданы служащим МВД для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Схрон с оружием и боеприпасами. Фото © VK / Росгвардия

Схрон был замаскирован и находился на территории, где раньше располагались бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ). Тайник нашли в результате разведывательно-поисковых мероприятий. Были изъяты патроны и гранаты производства США.

«Изъято свыше 4000 патронов различного калибра, более 10 гранат оборонительного действия, а также 3 кумулятивно-осколочные фугасные гранаты 40х53 мм M430A1 HEDP производства США», — уточнили в пресс-службе ведомства.