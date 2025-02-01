Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 февраля, 09:45

В ЛНР Росгвардия и ФСБ обнаружили тайник с американским оружием и боеприпасами

Тайник с оружием и боеприпасами. Фото © VK / Росгвардия

Тайник с оружием и боеприпасами. Фото © VK / Росгвардия

В Луганской Народной Республике (ЛНР) военнослужащие Росгвардии и сотрудники ФСБ обнаружили тайник с американским оружием и боеприпасами. Находки были переданы служащим МВД для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Схрон с оружием и боеприпасами. Фото © VK / Росгвардия

Схрон с оружием и боеприпасами. Фото © VK / Росгвардия

Схрон был замаскирован и находился на территории, где раньше располагались бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ). Тайник нашли в результате разведывательно-поисковых мероприятий. Были изъяты патроны и гранаты производства США.

«Изъято свыше 4000 патронов различного калибра, более 10 гранат оборонительного действия, а также 3 кумулятивно-осколочные фугасные гранаты 40х53 мм M430A1 HEDP производства США», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Посылки с оружием и боеприпасами нашли в логистическом центре почты в Москве
Посылки с оружием и боеприпасами нашли в логистическом центре почты в Москве

Ранее схрон с иностранным оружием был обнаружен на брошенных позициях ВСУ под Авдеевкой. Украинцы спрятали автоматы и пулемёты, чтобы позже использовать их для диверсий. Вражеский тайник наши спецы обнаружили в полуразрушенном кирпичном здании и передали Минобороны России.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Росгвардия
  • ФСБ России
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar