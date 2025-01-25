Made in USA: Российские спецслужбы сделали необычную находку под Авдеевкой

Схрон с иностранным стрелковым оружием удалось найти российским спецслужбам на позициях, которые когда-то удерживались боевиками ВСУ под Авдеевкой. Украинцы спрятали автоматы и пулемёты, чтобы позже использовать их для диверсий. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ РФ по ДНР.

Тайник с вооружением под Авдеевкой. Видео © УФСБ России по ДНР

Вражеский тайник наши спецы обнаружили в полуразрушенном кирпичном здании. Помимо автоматов АК-74, патронов, ручных гранат РГД-5 и пулемёта ПКМ, в схроне была американская штурмовая винтовка М16А2 и бельгийский пулемёт. Изъятое оружие будет передано Минобороны России.