Made in USA: Российские спецслужбы сделали необычную находку под Авдеевкой
Схрон с иностранным оружием обнаружен на брошенных позициях ВСУ под Авдеевкой
Схрон с иностранным стрелковым оружием удалось найти российским спецслужбам на позициях, которые когда-то удерживались боевиками ВСУ под Авдеевкой. Украинцы спрятали автоматы и пулемёты, чтобы позже использовать их для диверсий. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ РФ по ДНР.
Тайник с вооружением под Авдеевкой. Видео © УФСБ России по ДНР
Вражеский тайник наши спецы обнаружили в полуразрушенном кирпичном здании. Помимо автоматов АК-74, патронов, ручных гранат РГД-5 и пулемёта ПКМ, в схроне была американская штурмовая винтовка М16А2 и бельгийский пулемёт. Изъятое оружие будет передано Минобороны России.
Ранее посылки с оружием и боеприпасами удалось обнаружить в логистическом центре почты в Новой Москве. Внутри оказались револьвер, пистолет, патроны и даже снаряды. Имена отправителей выясняются.
УФСБ России по ДНР