Посылки с оружием и боеприпасами нашли в логистическом центре почты в Москве

В поселении Марушкинское в Новой Москве нашли посылки с оружием и боеприпасами в логистическом центре почты. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, при обработке почты заметили четыре отправления с подозрительным содержанием около 9 утра 20 января. Внутри посылок оказались револьвер, пистолет, патроны и снаряды. В настоящее время на место выехали оперативные службы.