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Регион
20 января, 07:11
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Посылки с оружием и боеприпасами нашли в логистическом центре почты в Москве

SHOT: В поселении Марушкинское на почте нашли посылки с оружием и боеприпасами

В поселении Марушкинское в Новой Москве нашли посылки с оружием и боеприпасами в логистическом центре почты. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, при обработке почты заметили четыре отправления с подозрительным содержанием около 9 утра 20 января. Внутри посылок оказались револьвер, пистолет, патроны и снаряды. В настоящее время на место выехали оперативные службы.

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А ранее Life.ru сообщал, что Росгвардия и ФСБ обнаружили схрон боеприпасов и взрывчатки ВСУ в ЛНР. Среди находок — 400 г пластида, противотанковые мины и гранаты, а также 2500 патронов и заряды к 30-мм пушке.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Дарья Нарыкова
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