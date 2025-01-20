Посылки с оружием и боеприпасами нашли в логистическом центре почты в Москве
SHOT: В поселении Марушкинское на почте нашли посылки с оружием и боеприпасами
В поселении Марушкинское в Новой Москве нашли посылки с оружием и боеприпасами в логистическом центре почты. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, при обработке почты заметили четыре отправления с подозрительным содержанием около 9 утра 20 января. Внутри посылок оказались револьвер, пистолет, патроны и снаряды. В настоящее время на место выехали оперативные службы.
А ранее Life.ru сообщал, что Росгвардия и ФСБ обнаружили схрон боеприпасов и взрывчатки ВСУ в ЛНР. Среди находок — 400 г пластида, противотанковые мины и гранаты, а также 2500 патронов и заряды к 30-мм пушке.
ТАСС / Кирилл Кухмарь