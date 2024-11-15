Искал медь, а нашёл золото: Петербуржец вместо закладки наткнулся на схрон с гранатами

Житель Санкт-Петербурга в поисках закладки случайно наткнулся на тайник, в котором оказалось 60 гранат. Испугавшись находки, он сообщил о случившемся полиции и раскрыл свою вредную привычку.

Согласно информации от SHOT, накануне вечером 52-летний Евгений отправился в Английский парк в Петергофе, где намеревался забрать закладку с наркотиками. Следуя полученным инструкциям, он обнаружил в указанном месте два пакета. Однако вместо ожидаемого содержимого там оказались 40 гранат РГ-42 и 20 гранат Ф-1, а также 60 взрывателей. Поняв, что это не то, что он искал, Евгений решил взять с собой гранату и 10 взрывателей, чтобы позже их продать.

В итоге испугавшись находки, мужчина вызвал полицию. Он даже признался, что искал закладку в Английском парке. В результате его доставили в отделение и поместили в спецприёмник за употребление наркотиков. Ранее Евгений был осуждён за истязание и причинение вреда здоровью средней тяжести.