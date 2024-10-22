Росгвардия нашла в ЛНР схрон ВСУ с центнером тротила

Схрон ВСУ с центнером тротила нашли в ЛНР. Об этом сообщили в Росгвардии, приложив соответствующее видео.

Росгвардейцы обнаружили схрон ВСУ с центнером тротила в ЛНР © Telegram / Росгвардия

«Военнослужащие и сотрудники ведомства обнаружили тайник с инженерными боеприпасами, оставленными подразделениями ВСУ», — говорится в сообщении.

Помимо 100 кг тротила схрон ВСУ содержал в себе комплекты ручного минирования различных модификаций с комплектами мин ОЗМ-72 и МОН-50 и два сосредоточенных заряда СЗ-6М. Все боеприпасы передадут военным, выполняющим задачи в зоне СВО.