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8 ноября, 10:16

«Ребят, вы чего?» Россиянина поймали рядом с схроном для подрыва военкомата в Татарстане

Житель Набережных Челнов задержан за связь с украинской террористической группой

Управление ФСБ России по Татарстану задержало 35-летнего жителя Набережных Челнов. Мужчина подозревался в причастности к деятельности террористического украинского формирования, сборе и передаче информации о расположении объектов оборонной промышленности и организации схрона с компонентами зажигательного устройства, сообщила пресс-служба ведомства.

Житель Набережных Челнов раскаялся и дал признательные показания. Видео © УФСБ по РТ

В ноябре 2023 года подозреваемый установил контакт с представителем украинской террористической организации через приложения Telegram и Signal и планировал диверсии на территории Татарстана, мишенями должны были стать военные объекты.

«По их указанию я осуществил разведку военкомата в городе Набережные Челны, также организовал схрон с компонентами коктейля Молотова в лесопосадке возле военкомата», — признался участник украинского террористического формирования во время допроса.

Он раскаялся и дал признательные показания. Сейчас проводятся следственные действия, в отношении задержанного возбуждено дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»).

Ранее Life.ru рассказал о жителе Крыма, которого задержали за передачу МО Украины данных о нефтебазе и порта Феодосии. Мужчина заявил, что поддался на пропаганду в Телеграм-каналах. За все задания в общей сложности ему заплатили всего 4,5 тысячи рублей. На него завели уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена в форме шпионажа», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

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Обложка ©

УФСБ по РТ

Алена Пенчугина
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