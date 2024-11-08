«Ребят, вы чего?» Россиянина поймали рядом с схроном для подрыва военкомата в Татарстане

Управление ФСБ России по Татарстану задержало 35-летнего жителя Набережных Челнов. Мужчина подозревался в причастности к деятельности террористического украинского формирования, сборе и передаче информации о расположении объектов оборонной промышленности и организации схрона с компонентами зажигательного устройства, сообщила пресс-служба ведомства.

Житель Набережных Челнов раскаялся и дал признательные показания. Видео © УФСБ по РТ

В ноябре 2023 года подозреваемый установил контакт с представителем украинской террористической организации через приложения Telegram и Signal и планировал диверсии на территории Татарстана, мишенями должны были стать военные объекты.

«По их указанию я осуществил разведку военкомата в городе Набережные Челны, также организовал схрон с компонентами коктейля Молотова в лесопосадке возле военкомата», — признался участник украинского террористического формирования во время допроса.

Он раскаялся и дал признательные показания. Сейчас проводятся следственные действия, в отношении задержанного возбуждено дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»).