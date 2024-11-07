Наёмник из Новой Зеландии пролетел полмира ради ВСУ и попал под российское следствие
Наёмника ВСУ из Новой Зеландии заочно осудят за вылазку в Курскую область
Наёмник Джордан О’Брайен. Фото © Telegram / Генпрокуратура России
Новая Зеландия находится на карте от Украины ещё чуть дальше, чем Австралия, но это не помешало новозеландскому наёмнику Джордану О’Брайену проникнуться любовью к киевскому режиму и отправиться защищать его с оружием за солидный гонорар. В его отношении было в заочном порядке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры России в своём телеграм-канале.
«По версии следствия, О’Брайен в апреле 2022 года прибыл на территорию Украины, где в составе наёмнической группировки «Тёмные ангелы» за ежемесячное денежное вознаграждение, эквивалентное 450 тысяч рублей, стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения», — сказано в публикации.
В августе 2024 года иностранец вместе с украинсками силами вторжения прибыл в Курскую область, где продолжил вести боевые действия. 20 сентября 2024 года 36-летний новозеландец был объявлен в международный розыск, а Хамовнический районный суд Москвы заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее наёмник ВСУ из Армении был задержан в аэропорту Домодедово при попытке проникнуть на территорию РФ. В ходе допроса он признал вину. Теперь следователям предстоит выяснить истинные причины его неожиданно визита.