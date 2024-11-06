Боец украинского десанта тайно прилетел в Россию и дал показания

Гражданин Армении Армен Балян, участвовавший в качестве наёмника ВСУ в боевых действиях против Армии России, задержан в аэропорту Домодедово. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Балян задержан в аэропорту Домодедово при попытке проникновения на территорию РФ. В ходе допроса Балян признал вину в совершении инкриминируемого ему преступления, дал исчерпывающие показания, подтвердил ранее установленные следствием факты участия в вооружённом конфликте в качестве наёмника», — уточнили в СК.

Согласно данным следователей, в ноябре 2022 года Балян через границу с Молдавией прибыл на Украину, где до декабря 2023 года за деньги принимал участие в боях с российскими военными на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области.

За время службы в ВСУ армянский наёмник получил несколько ранений. Его часть расформировали, так как в ней не осталось бойцов – почти все были ранены или убиты. Последнюю контузию Балян получил в Херсонской области во время попытки высадки десанта на берег Днепра, когда он с товарищами были разбиты. В августе 2024 года ему было заочно предъявлено обвинение в наёмничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ), его объявили в розыск. После задержания в Домодедово боец сообщил, что имеет гражданство только Армении.

Басманный районный суд Москвы избрал Баляну меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь правоохранителям предстоит выяснить истинные цели его прибытия в Россию, несмотря на объявление в розыск.