Сбежавшего в США американского наёмника ВСУ настигло возмездие из Москвы

Наёмнику из США Трою Оффенбекеру, который воевал на стороне Украины в специальной военной операции, вынесли приговор. В России он заочно получил 14 лет тюрьмы.

«Трой Оффенбекер – уроженец американского Мидленда, бывший морпех – на Украине успевал делать многое. Участвовал в боевых действиях в составе Интернационального легиона, получал за это деньги, охотно раздавал интервью, не забывал публиковать фотоотчёты в социальных сетях», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В одном из интервью американский морпех признавался, что военный конфликт на Украине опаснее, чем в Ираке или Афганистане. По его словам, во время заданий он думал, что они все умрут. После возвращения домой в США Оффенбекер решил больше не ехать на Украину.