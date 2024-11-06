Сбежавшего в США американского наёмника ВСУ настигло возмездие из Москвы
Суд в РФ заочно приговорил американского наёмника ВСУ Оффенбекера к 14 годам
Наёмник из США Трой Оффенбекер. Обложка © Telegram / Генпрокуратура России
Наёмнику из США Трою Оффенбекеру, который воевал на стороне Украины в специальной военной операции, вынесли приговор. В России он заочно получил 14 лет тюрьмы.
«Трой Оффенбекер – уроженец американского Мидленда, бывший морпех – на Украине успевал делать многое. Участвовал в боевых действиях в составе Интернационального легиона, получал за это деньги, охотно раздавал интервью, не забывал публиковать фотоотчёты в социальных сетях», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В одном из интервью американский морпех признавался, что военный конфликт на Украине опаснее, чем в Ираке или Афганистане. По его словам, во время заданий он думал, что они все умрут. После возвращения домой в США Оффенбекер решил больше не ехать на Украину.
Ранее стало известно, что наёмники решили проникнуть в Брянскую область. В результате врага получилось ликвидировать. Был уничтожен гражданин Швеции, Польши, Великобритании и Венесуэлы. У них нашли оружие, молитвенник на польском языке и блокнот с записями по тактической подготовке на английском.