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6 ноября, 08:04

Сбежавшего в США американского наёмника ВСУ настигло возмездие из Москвы

Суд в РФ заочно приговорил американского наёмника ВСУ Оффенбекера к 14 годам

Наёмник из США Трой Оффенбекер. Обложка © Telegram / Генпрокуратура России

Наёмник из США Трой Оффенбекер. Обложка © Telegram / Генпрокуратура России

Наёмнику из США Трою Оффенбекеру, который воевал на стороне Украины в специальной военной операции, вынесли приговор. В России он заочно получил 14 лет тюрьмы.

«Трой Оффенбекер – уроженец американского Мидленда, бывший морпех – на Украине успевал делать многое. Участвовал в боевых действиях в составе Интернационального легиона, получал за это деньги, охотно раздавал интервью, не забывал публиковать фотоотчёты в социальных сетях», говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В одном из интервью американский морпех признавался, что военный конфликт на Украине опаснее, чем в Ираке или Афганистане. По его словам, во время заданий он думал, что они все умрут. После возвращения домой в США Оффенбекер решил больше не ехать на Украину.

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Ранее стало известно, что наёмники решили проникнуть в Брянскую область. В результате врага получилось ликвидировать. Был уничтожен гражданин Швеции, Польши, Великобритании и Венесуэлы. У них нашли оружие, молитвенник на польском языке и блокнот с записями по тактической подготовке на английском.

Наталья Афонина
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