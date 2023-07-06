Кого берут в плен бойцы ВС России Почему украинские военные массово сдаются в плен и что известно о бывшем боксёре из нацбата "Кракен"*, который вышел на российские позиции. 80229 80229 Украинские военные массово сдаются. Обложка © Getty Images / John Moore

Российские военные взяли в плен на Артёмовском направлении экс-спортсмена и чемпиона Украины по боксу Андрея Приходько, который сражался в запрещённом в РФ нацбате "Кракен"*. Он оказался в числе наступающих боевиков из населённого пункта Часов Яр.

Приходько добровольно сдался в плен. В Сети появилось видео с допросом бывшего спортсмена. По его словам, служить он пошёл после того, как испортились отношения с тренером, а для того, чтобы устроиться на хорошую работу на Украине, необходимо, чтобы был военный билет.

Говоря об обстоятельствах пленения, Приходько рассказал, что выдвинулись из Часова Яра на БМП. Четыре машины отправились атаковать российские позиции. В первые же минуты высадки был убит командир, после чего ВСУ попытались отступить.

Взятый в плен украинский боксёр Андрей Приходько. Скрин из видео © T.me / РИА "Новости"

"Мы просидели в кустах ночь, и по итогу нашего боевого медика ранили. Ночь под обстрелами, под перестрелками, и на следующее утро мы выдвинулись к эвакуационной группе, — рассказал он, отметив, что группа потеряла трёх человек 200-ми (убитыми).

Также он рассказал, что в пункте постоянной дислокации, где он находился, солдатам не оказывалась должная медицинская помощь, не проводились занятия по боевой подготовке. Своё время солдаты тратили на пьянство и наркотики.

Известно, что Андрей Приходько родился в Мариуполе. До службы он 15 лет занимался профессиональным боксом, став чемпионом Украины. Мастер спорта параллельно изучал кикбоксинг, получив статус призёра чемпионата мира по разделу фулл-контакт.

Украинские военнопленные массово сдаются в плен. Это происходит и с теми, кто проходил обучение в лагерях за границей, и с теми, кого мобилизовали, поймав на улице или в магазине. Под угрозой физической расправы людей привозят в военкоматы и отправляют на обучение или сразу на передовую.

Украинское командование скрывает пленных солдат и подаёт их как дезертиров. Попавший в плен рядовой 5-й роты 2-го батальона 28 ОМБР Пётр обратился в правоохранительные органы Украины с просьбой провести расследование в отношении командования 28-й бригады ВСУ.

Пленный Пётр Марцинко. Скрин из видео © T.me / NeoficialniyBeZsonoV

"Бегите! Есть возможность, всеми способами! Здесь (на фронте) — просто ад", — сказал в заключение пленный Марцинко, обращаясь к украинцам, которых ещё не мобилизовали.

Украинские военнопленные называют боевые действия мясорубкой, а себя — пушечным мясом, рассказывая, как командиры отправляют их на убой. Киев неравномерно снабжает свои подразделения вооружением, в том числе полученной от Запада техникой. Пленный Юрий Пайда рассказал, что слышал о западной технике, но не видел её на фронте.

Пленный Юрий Пайда. Скрин из видео © T.me / mod_russia

"Нас кинули на передок. Ни поддержки, солдаты уставшие. Как к пушечному мясу. Не ценили и отправляли на убой", — рассказал военнопленный, попавший в окружение.

Аналогичная история происходит и с западными наёмниками. "Я не вернусь и никогда больше не буду воевать с русскими", — цитирует слова "солдата удачи" The Daily Beast. По их словам, военный конфликт на Украине опаснее, чем в Ираке или Афганистане. "Никуда не спрячешься. Когда мы отправлялись на задание, я думал, что мы все умрём. За вами не прилетит вертолёт, вас никто не спасёт, когда вы в окружении. Когда я вернулся домой, у меня было время всё обдумать. Я пришёл к выводу, что не собираюсь возвращаться и драться", — отметил бывший морской пехотинец Оффенбекер в интервью изданию.

Авторы Дмитрий Шестопалов