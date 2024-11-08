Россиянину грозит пожизненное за наводку ударов ВСУ по порту Феодосии ради ₽4,5 тыс

Житель Ленинского района Крыма задержан за передачу Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сведений о расположении критически важных объектов для дальнейших атак. Об этом рассказали утром 8 ноября в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Установлено, что житель Ленинского района Республики Крым 1992 г. р. инициативно установил контакт с ГУР Минобороны Украины и передавал представителю иноспецслужбы сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе», — гуточнили в спецслужбе.

Шпион в ходе допроса признался, что по заданию украинской военной разведки ездил у нефтебазы и порта Феодосии с включённой геолокацией. Мужчина заявил, что поддался на пропаганду в Телеграм-каналах. За все задания в общей сложности ему заплатили всего 4,5 тысячи рублей. На него завели уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена в форме шпионажа», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного. Киевским районным судом Симферополя мужчине избрана мера пресечения в виде ареста.