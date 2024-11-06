Россиянин получил более 20 лет тюрьмы за подготовку подрыва железной дороги по заданию Украины

Россиянин, который по указанию украинской военной разведки пытался подорвать в 2022 году железную дорогу в Воронежской области, приговорён к двадцати двум с половиной годам колонии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Приговор Александру Димитренко за покушение на подрыв объекта транспортной инфраструктуры, государственную измену и незаконное хранение взрывчатых веществ вынес Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Первые 4,5 года осуждённый проведёт в тюрьме, а оставшийся срок ему придётся отбывать в колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу.

«Установлено, что в мае 2022 года Димитренко А.А. по предоставленным куратором ГУР МОУ координатам изъял из схрона в Воронеже взрывное устройство, которое планировал заложить под железнодорожное полотно около ст. Масловка Ленинского района Воронежской области, однако был задержан по адресу проживания», — сказано в публикации.

При обысках дома у Димитренко изъяли порядка двух килограммов взрывчатки на основе гексогена и девять детонаторов разного рода. Кроме того, в квартире нашли украинский паспорт с фотографией задержанного, оформленный на вымышленное имя, а также нацистские книги и символику.