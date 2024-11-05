Сотрудники ФСБ на Камчатке задержали банду, вымогавшую 2 миллиона у бойца СВО

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ поймали криминальную банду, члены которой вымогали средства у бойца СВО на Камчатке. Об этом докладывает пресс-служба ведомства. Четверо фигурантов решили присвоить два миллиона мужчины, вернувшегося домой на реабилитацию.

«Применив насилие к участнику СВО, подозреваемые заставили его написать расписку о якобы возникшем долге перед неоднократно судимым лидером преступной группы. Сотрудники ФСБ задержали злоумышленников», — говорится в сообщении.

Местные правоохранители завели уголовное дело по статье за вымогательство. Задержанные были отправлены под стражу.