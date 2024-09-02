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2 сентября, 11:58

Потерявший руку ветеран СВО, у которого члены ОПГ вымогали деньги, впал в кому

Ветеран специальной военной операции, у которого вымогали деньги, впал в кому. О состоянии здоровья военного из Приморского края 360.ru рассказал его брат Виктор.

Как оказалось, родственники не знали, что бойца, которому ампутировали руку до локтя, преследовала банда преступников и вымогала у него средства. Военный никому ничего не рассказывал. На данный момент он находится в больнице. Рядом с ним всегда присутствует мать и близкие родственники.

«Состояние тяжёлое, он в коме», — подчеркнул мужчина.

Бастрыкин поручил возбудить дело после обмана участника СВО на Ставрополье
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Ситуация взбудоражила общественность после того, как молодой боец из Приморья опубликовал видеообращение и обратился к главе СК Александру Бастрыкину. В итоге удалось поймать члена ОПГ, вымогавшего деньги у потерявшего руку ветерана СВО. Им оказался ранее судимый местный житель 2002 года рождения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kiryl Lis

Наталья Афонина
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