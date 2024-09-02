Потерявший руку ветеран СВО, у которого члены ОПГ вымогали деньги, впал в кому

Ветеран специальной военной операции, у которого вымогали деньги, впал в кому. О состоянии здоровья военного из Приморского края 360.ru рассказал его брат Виктор.

Как оказалось, родственники не знали, что бойца, которому ампутировали руку до локтя, преследовала банда преступников и вымогала у него средства. Военный никому ничего не рассказывал. На данный момент он находится в больнице. Рядом с ним всегда присутствует мать и близкие родственники.

«Состояние тяжёлое, он в коме», — подчеркнул мужчина.