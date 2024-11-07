Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 ноября, 13:42

За восхваление нацизма в Симферополе задержали Еву Браун Петровну

Ева Петровна, задержанная за распространение нацистской символики. Обложка © Telegram / Mash на волне

Ева Петровна, задержанная за распространение нацистской символики. Обложка © Telegram / Mash на волне

В Крыму нашли тёзку жены Гитлера Еву Браун. Славянские корни в ней выдаёт одно но — отчество Петровна. Жительницу Симферополя задержали распространение нацистской символики, сообщает Mash на волне.

Выяснилось, что 19-летняя фанатка фюрера в прошлом году внесла коррективы в ФИО: раньше она была Натальей. В соцсетях мадам публиковала посты с восхвалением ВСУ. Дело о публичном демонстрировании нацистской символики рассмотрели в Киевском районе, девушку решили арестовать на двое суток.

Пьяная женщина осквернила памятник «Скорбящая мать» в Подмосковье
Пьяная женщина осквернила памятник «Скорбящая мать» в Подмосковье

Ещё один поклонник ВСУ нашёлся в Воронежской области. Однако кроме заявлений он решил посодействовать армии врага. Мужчина захотел подорвать железную дорогу, но у него не вышло. Теперь «фанатику» предстоит провести в заключении более 20 лет. Ему вынесли приговор за покушение на подрыв объекта транспортной инфраструктуры, государственную измену и незаконное хранение взрывчатых веществ.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar