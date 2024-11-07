За восхваление нацизма в Симферополе задержали Еву Браун Петровну

Выяснилось, что 19-летняя фанатка фюрера в прошлом году внесла коррективы в ФИО: раньше она была Натальей. В соцсетях мадам публиковала посты с восхвалением ВСУ. Дело о публичном демонстрировании нацистской символики рассмотрели в Киевском районе, девушку решили арестовать на двое суток.

Ещё один поклонник ВСУ нашёлся в Воронежской области. Однако кроме заявлений он решил посодействовать армии врага. Мужчина захотел подорвать железную дорогу, но у него не вышло. Теперь «фанатику» предстоит провести в заключении более 20 лет. Ему вынесли приговор за покушение на подрыв объекта транспортной инфраструктуры, государственную измену и незаконное хранение взрывчатых веществ.