ФСБ и Росгвардия «расхитили» схрон ВСУ с тротиловыми шашками, гранатами и минами

Бойцы Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ нашли в ЛНР очередной схрон боеприпасов и взрывчатки ВСУ. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

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В лесном масиве близ населённого пункта под Луганском был найден схрон, в котором бойцы ВСУ оставили тротиловые шашки общим весом 800 граммов. Также среди находок идентифицировали 400 г пластида, противотанковые мины и гранаты, а также 2500 патронов и заряды к 30-мм пушке.