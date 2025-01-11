ФСБ и Росгвардия «расхитили» схрон ВСУ с тротиловыми шашками, гранатами и минами
Росгвардия и ФСБ обнаружили схрон боеприпасов и взрывчатки ВСУ в ЛНР
Бойцы Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ нашли в ЛНР очередной схрон боеприпасов и взрывчатки ВСУ. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Видео © Telegram / Росгвардия
В лесном масиве близ населённого пункта под Луганском был найден схрон, в котором бойцы ВСУ оставили тротиловые шашки общим весом 800 граммов. Также среди находок идентифицировали 400 г пластида, противотанковые мины и гранаты, а также 2500 патронов и заряды к 30-мм пушке.
Ранее стало известно, что морпехи Тихоокеанского флота нашли под Угледаром схрон украинских военных с оружием НАТО. ВСУ припрятали в нём боеприпасы к американским и польским гранатомётам.
Telegram / Росгвардия