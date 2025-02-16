Дроны со взрывчаткой атаковали Грайворон в Белгородской области

Украинские беспилотники с взрывными устройствами атаковали город Грайворон в Белгородской области. О ночной атаке ВСУ сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате сброса взрывного устройства с дрона загорелся грузовой автомобиль — пожарными расчётами возгорание оперативно ликвидировано», — написал Гладков в Telegram-канале.

Ещё один беспилотник сбросил взрывчатку на жилой сектор. В результате взрыва пробило газопровод — утечку газа уже устранили. Также от взрыва в двух частных домах выбило окна, повредило фасады и заборы.