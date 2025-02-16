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16 февраля, 02:02

Дроны со взрывчаткой атаковали Грайворон в Белгородской области

Украинские беспилотники с взрывными устройствами атаковали город Грайворон в Белгородской области. О ночной атаке ВСУ сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате сброса взрывного устройства с дрона загорелся грузовой автомобиль — пожарными расчётами возгорание оперативно ликвидировано»,написал Гладков в Telegram-канале.

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Ещё один беспилотник сбросил взрывчатку на жилой сектор. В результате взрыва пробило газопровод — утечку газа уже устранили. Также от взрыва в двух частных домах выбило окна, повредило фасады и заборы.

К счастью, в результате атаки люди не пострадали. Гладков добавил, что оперативные службы проведут подомовой обход. Информация о других последствиях уточняется.

Ранее в результате атак дронов ВСУ по Белгородской области погибла женщина. Ещё пять человек получили ранения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Лия Мурадьян
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