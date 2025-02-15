Российские БПЛА превратили в пепел транспортёр-тягач ВСУ под Харьковом
Минобороны РФ показало видео удара FPV-дронов по тягачу ВСУ под Харьковом
Российские войска при помощи беспилотников уничтожили украинский транспортёр-тягач в Харьковской области. Дроны мощной серией попаданий буквально превратили вражескую технику в пепел. Кадры победоносного удара публикует Минобороны РФ.
ВС РФ уничтожили тягач ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ
«Расчёты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили двухзвенный транспортёр-тягач ВСУ в Харьковской области. На кадрах наблюдается серия точных попаданий в тягач и последующее его воспламенение», — сказано в тексте.
Ранее сообщалось, что российские солдаты зажали «в клещи» бойцов ВСУ между населёнными пунктами Двуречная и Западное в Харьковской области. Почти все стратегически важные высоты контролируют российские солдаты, а межпозиционное пространство между подразделениями ВС РФ сократилось до 2,5 километра.
Telegram / Минобороны РФ