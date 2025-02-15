Российские БПЛА превратили в пепел транспортёр-тягач ВСУ под Харьковом

«Расчёты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили двухзвенный транспортёр-тягач ВСУ в Харьковской области. На кадрах наблюдается серия точных попаданий в тягач и последующее его воспламенение», — сказано в тексте.

Ранее сообщалось, что российские солдаты зажали «в клещи» бойцов ВСУ между населёнными пунктами Двуречная и Западное в Харьковской области. Почти все стратегически важные высоты контролируют российские солдаты, а межпозиционное пространство между подразделениями ВС РФ сократилось до 2,5 километра.