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Регион
15 февраля, 10:40

ВСУ подставили под российский огненный шторм военные аэродромы и места запуска БПЛА

МО РФ: ВС России поразили аэродромы ВСУ и места подготовки запуска БПЛА

За прошедшие сутки оперативно-тактическая авиация, артиллеристы, ракетчики и операторы БПЛА ВС РФ нанесли удары по объектам аэродромной инфраструктуры ВСУ. Кроме того, парни поразили склады боеприпасов и личный состав противника в 143 районах Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, российская армия смогла уничтожить места подготовки к запуску БПЛА и украинскую технику.

«Нанесено поражение объектам военной аэродромной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, местам подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru рассказал об освобождении населённого пункта Берёзовка на территории Донецкой Народной Республики. В операции приняли участие бойцы подразделения группировки войск «Центр». Они смогли взять под свой данную территорию в рамках выполнения задач специальной военной операции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Наталья Афонина
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