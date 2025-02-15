ВСУ подставили под российский огненный шторм военные аэродромы и места запуска БПЛА

За прошедшие сутки оперативно-тактическая авиация, артиллеристы, ракетчики и операторы БПЛА ВС РФ нанесли удары по объектам аэродромной инфраструктуры ВСУ. Кроме того, парни поразили склады боеприпасов и личный состав противника в 143 районах Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, российская армия смогла уничтожить места подготовки к запуску БПЛА и украинскую технику.

«Нанесено поражение объектам военной аэродромной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, местам подготовки к запуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах», — говорится в сообщении.