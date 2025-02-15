Под Великой Новосёлкой на юге Донецкой Народной Республики бойцы ВС РФ уничтожили группу иностранных наёмников, которые пытались совершить накат. Все они были ликвидированы, на форме погибших обнаружена символика ООН. Об этом в беседе с ТАСС рассказал солдат из штурмового отряда 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Китаец.

«Их (наёмников. — прим. Life.ru) привезли на бронетранспорте и выгрузили, по-моему, 13 человек. Это были ребята внешности восточной, из которых, в принципе, десять человек сразу были убиты, трое сбежали в самом начале. При себе у погибших были элементы символики ООН», — рассказал штурмовик.

Логотипы ООН были обнаружены на шевронах и повязках убитых наёмников, а также на их беретах. Кроме того, у одного из погибших при себе были документы участника миссии в Сьерра-Леоне в 2004 году.

Как рассказал Китаец, всех наёмников удалось уничтожить в ближнем бою. Бойцы находились на расстоянии приблизительно 10 метров друг от друга. Полный разгром группы противника был выполнен за полчаса.