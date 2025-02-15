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15 февраля, 06:38

«Ещё одна жертва»: Хинштейн заявил, что ВСУ сбросили взрывчатку на частный дом

Хинштейн: ВСУ атаковали Курскую область, ранен один человек

Украинские ВС атаковали Беловский район Курской области с помощью беспилотников, один человек получил ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн у себя в телеграм-канале.

«Очередная жертва украинских нацистов. Вчера ВСУ с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на территорию частного дома в Беловском районе. В результате ранения получил хозяин дома. С осколочными ранения его доставили в Курскую областную больницу», — рассказал врио главы области.

Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь, теперь его жизни ничего не угрожает. Взрывом также разнесло хозяйственные постройки на участке.

Хинштейн напомнил жителям, что поездки в приграничье будут представлять опасность до тех пор, пора российская армия не вышвырнет оттуда украинские силы вторжения.

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Ранее Александр Хинштейн заявил, что украинские Вооружённые силы обстреляли жилые кварталы города Рыльска, разрушив 5 домовладений. Погибших и раненых среди населения тогда не было. Коммунальная инфраструктура также не пострадала.

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Telegram / Александр Хинштейн

Владимир Озеров
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