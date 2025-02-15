«Ещё одна жертва»: Хинштейн заявил, что ВСУ сбросили взрывчатку на частный дом

Украинские ВС атаковали Беловский район Курской области с помощью беспилотников, один человек получил ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн у себя в телеграм-канале.

«Очередная жертва украинских нацистов. Вчера ВСУ с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на территорию частного дома в Беловском районе. В результате ранения получил хозяин дома. С осколочными ранения его доставили в Курскую областную больницу», — рассказал врио главы области.

Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь, теперь его жизни ничего не угрожает. Взрывом также разнесло хозяйственные постройки на участке.

Хинштейн напомнил жителям, что поездки в приграничье будут представлять опасность до тех пор, пора российская армия не вышвырнет оттуда украинские силы вторжения.