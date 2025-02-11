Участники СВО из Курской области начнут получать выплату за каждое ранение

Участники спецоперации (СВО) из Курской области будут получать региональные выплаты за каждое ранение. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что ранее встречался с социальными координаторами фонда «Защитники Отечества», которые рассказали, что для получения региональной выплаты за ранение бойцы должны предоставлять справку из воинской части. Это создавало неудобства, несмотря на то, что у военнослужащих на руках уже были заключения военно-врачебной комиссии (ВВК), где отмечены обстоятельства ранений.

«Раньше выплата предоставлялась только один раз, независимо от количества ранений. Теперь выплата будет идти за каждое ранение», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Врио губернатора добавил, что теперь курским военным больше не нужно предоставлять справку об участии в СВО, что упрощает процесс получения помощи. По его словам, соответствующие изменения уже внесены в постановление областной администрации. Также Хинштейн пояснил, что первые выплаты за повторные ранения уже произведены. Для их получения необходимо обратиться в орган социальной защиты по месту жительства.