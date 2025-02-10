ВСУ атаковали жилые кварталы города Рыльска, разрушено 5 домов

Утром украинские ВС провели обстрел жилых кварталов города Рыльска Курской области, в результате чего существенный урон понесли 5 частных домов. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

Разрушенные здания в Рыльске. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

«Сегодня утром укронацисты вновь обстреляли жилые кварталы Рыльска, в результате были повреждены 5 частных домовладений на улице 2-я Садовая: частично разрушен сарай и теплица, повреждены несколько окон в доме, в гараже выбиты стекла и деформированы заборы. На улице Первопроходцев в нескольких домах пробита кровля, повреждены окна и двери, частично уничтожен сарай и забор», — написал врио главы региона.

Разбитые строения. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

К счастью, обошлось без пострадавших. Коммунальная инфраструктура тоже не выходила из строя. На месте обстрелов находится комиссия, которая оценит убытки от разрушений и проследит за оказанием помощи всем жителям.