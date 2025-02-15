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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 февраля, 10:05

Армия России освободила населённый пункт Берёзовка в ДНР

В ходе выполнения задач специальной военной операции наши парни взяли под контроль ещё один населённый пункт, расположенный на территории Донецкой Народной Республики. Об этом в ходе ежедневного брифинга доложили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населённый пункт Берёзовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Новости СВО. ВСУ попали в тиски под Двуречной, ВС РФ освободили Зелёное Поле, США грозят новой войной, 15 февраля
Новости СВО. ВСУ попали в тиски под Двуречной, ВС РФ освободили Зелёное Поле, США грозят новой войной, 15 февраля

Накануне стало известно, что под контроль ВС РФ перешли ещё два населённых пункта в ДНР. Речь идёт о Зелёном Поле и Дачном. А до этого бойцы освободили населённые пункты Ясеновое, Орехово-Василевку и Водяное Второе в Донецкой Народной Республике. Уточнялось, что российская армия готовит важные действия для ВСУ на западном направлении в Днепропетровской области и северном в Краматорском, которые станут доступны после захвата Покровска (Красноармейска). В таких условиях, как считает военный эксперт, российские силы могут сформировать большой «котёл» для противника на территории в 1200 км, протянувшейся от Покровска до Часова Яра.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Natalya Rozhkova

Николь Вербер
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