Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 февраля, 09:25

Российские военные подбираются к Покровску. Освобождён ещё один населённый пункт

Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Ясеновое у Покровска

Российские войска освободили населённый пункт Ясеновое в Донецкой Народной Республике. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Село Ясеновое находится близ Красноармейска (украинское название — Покровск). По данным переписи 2001 года, в населённом пункте проживало 324 человека.

Армия России освободила Орехово-Василевку в ДНР
Армия России освободила Орехово-Василевку в ДНР

Российские военные готовят сюрприз для ВСУ на Днепропетровском (западном) и Краматорском (северном) направлениях, которые окажутся доступны после взятия Покровска (Красноармейска). В этих условиях ВС РФ смогут образовать огромный «котёл» для врага на площади 1200 км — от Покровска до Часова Яра, заявил ранее военный обозреватель.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Никита Никонов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar