Российские военные подбираются к Покровску. Освобождён ещё один населённый пункт
Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Ясеновое у Покровска
Российские войска освободили населённый пункт Ясеновое в Донецкой Народной Республике. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Село Ясеновое находится близ Красноармейска (украинское название — Покровск). По данным переписи 2001 года, в населённом пункте проживало 324 человека.
Российские военные готовят сюрприз для ВСУ на Днепропетровском (западном) и Краматорском (северном) направлениях, которые окажутся доступны после взятия Покровска (Красноармейска). В этих условиях ВС РФ смогут образовать огромный «котёл» для врага на площади 1200 км — от Покровска до Часова Яра, заявил ранее военный обозреватель.
ТАСС / Александр Полегенько