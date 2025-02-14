Котёл закрывается: Армия России освободила её два населённых пункта в ДНР
Армия России освободила Зелёное Поле и Дачное в ДНР
Армия России не сбавляет темпы наступления в Донецкой Народной Республике, за сутки освобождены сразу два населённых пункта – Зелёное Поле и Дачное. Об этом доложили в Минобороны РФ в сводке от 14 февраля.
«Подразделения «Южной» группировки войск освободили Дачное ДНР. <…> Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Зелёное Поле», — отчитались в Минобороны РФ.
Тажке на этой неделе ВС РФ освободили населённый пункт Ясеновое, Орехово-Василевку и Водяное Второе в ДНР. Российские военные готовят сюрприз для ВСУ на Днепропетровском (западном) и Краматорском (северном) направлениях, которые окажутся доступны после взятия Покровска (Красноармейска). В этих условиях Армия России сможет образовать огромный «котёл» для врага на площади 1200 км — от Покровска до Часова Яра, заявил ранее военный обозреватель.
Минобороны РФ