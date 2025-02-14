Новости СВО. Армия России освободила Водяное Второе и Дачное, ВСУ в огненном мешке под Кураховом, 14 февраля ВС РФ заняли Водяное Второе на Торецком направлении, бьют умными бомбами ВСУ под Гуляйполем, боевики сорвали ротацию инспекторов МАГАТЭ в Запорожье — дайджест в материале Life.ru 13 февраля, 21:07 Боевые действия в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 14 февраля

Наши парни смогли освободить от ВСУ Водяное Второе на Торецко-Мирноградском направлении. Три дня сражений за промзону посёлка дали свои плоды, и украинцы откатились на запад. В тылу у ВСУ по каким-то причинам поднимаются на воздух склады со снарядами и вооружением. Особенно часто это происходит в Краматорской агломерации.

Под Кураховом украинской армии навязывают бои почти в полном окружении, результат — большие потери. В том числе пленными, один из них рассказывает: «Забрали документы, не видели ни руководства, никого. Бросили на произвол судьбы. Жаловаться было бесполезно. Отправили нас в стрелковый батальон. Вечером пришли и сказали заряжать патроны и готовиться на выезд. Вывезли на точку и просто показали, в какую сторону смотреть. Нашу позицию очень сильно стали бомбить, уже четверо были ранены, и мы решили отходить. Но нам сказали сидеть и ждать. Наше командование нас за людей не считает. По принципу «одни сдохнут — других пришлют». Коррупция и воровство на всех уровнях. Единственная цель — сохранить своё место и воровать».

На Кураховском направлении поступает информация об очередных успехах группы «Южная» — освобождено Дачное.

Мешок зажимает ВСУ у реки Волчьей, в результате украинцы вынуждены бросать множество своего имущества, даже еду. Она, кстати, тоже западная, ничего своего у украинцев уже не осталось.

Южнее Покровска обстановка остаётся напряжённой, идёт встречное сражение с большим количеством дронов и техники.

Штурмовые подразделения группировки «Восток» продолжают вклиниваться в глубину обороны противника на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

— Уже вчера, когда наши части отбили у противника обратно промку с. Песчаное, было ясно, что сил у противника не так много, как хотелось бы Киеву. А генерал Мордвичёв точно не «мальчик для битья», против которых ранее приходилось воевать Драпатому (и на чём основывался его авторитет). Держим кулаки и молимся за парней, — пишет военный эксперт Юрий Подоляка.

На направлении Великой Новосёлки ВСУ весьма быстро теряют позиции за населённым пунктом, несмотря на развитую систему обороны. Её строили начиная с 2023 года, но рушится всё намного быстрее украинских ожиданий.

Запорожская область, 14 февраля

ВСУ сорвали ротацию инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. На станцию должны были прибыть четыре представителя международной организации, однако колонна с представителями МАГАТЭ была обстреляна с помощью миномётов, артиллерии и дронов. В результате добраться до ЗАЭС не получилось.

— Всего за время ротации было два миномётных, пять артиллерийских и четыре ФПВ-прилёта, после чего наблюдателями было принято решение об отмене ротации. Вероятно, ротация была сорвана по причине того, что новый состав комиссии был настроен более реалистично и был готов фиксировать и докладывать о нарушениях со стороны Украины, — пишет военный эксперт Борис Рожин.

Курская область, 14 февраля

ВСУ пытаются решить проблемы со снабжением своей группировки войск всеми возможными силами. В приграничье пытаются возвести переправы для оперативного снабжения оккупационных войск, но они с тем же успехом уничтожаются российскими дроноводами либо тяжёлыми авиабомбами, которые активно применяют в Сумской области.

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. Видео © Telegram / Минобороны России

В районе Улаклов остаются недобитые украинские ДРГ, иногда с лёгкой техникой. По ним тоже отрабатывают дроны и артиллерия. ВСУ, несмотря на потери, готовят новые резервы в приграничье.

Телеграм-канал «Архангел спецназа» пишет: «На севере Харьковской области отметилась 3-я ОШБр. Это считающаяся «элитной» бригада. Бригада участвовала в боях в Соледаре, затем в Бахмуте, засветилась в боях на Купянском и Харьковском направлениях, потом она была отправлена на новое укомплектование и периодически отмечалась в СМИ как самое «боевое» подразделение ВСУ».

Авторы Кирилл Золотарев