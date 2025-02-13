Сводки СВО. ВСУ добивают под Часовым Яром, ВС РФ освобождают сёла у Суджи, США и Россия готовы к переговорам, 13 февраля Армия России возобновила удары возмездия по объектам ВСУ, в Пентагоне дали понять, что будет с Украиной, — дайджест Life.ru 12 февраля, 21:07 Боец Армии России в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Россия нанесла очередной удар по военной инфраструктуре Украины. Расчёт РСЗО «Град» поразил район сосредоточения ВСУ в Херсонской области. Под удар попали предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты. Также наши войска попытались отключить украинцев от пропаганды. Ракеты поразили инфраструктуру телеканалов и радио. Сами пропагандисты не пострадали. В это же время ВС РФ продолжают вести наступления, добиваясь успехов на земле.

Курская область, 13 февраля

В Курской области за последние сутки ликвидировано свыше 390 вэсэушников. Среди подбитой техники значатся танк Leopard, БМП Bradley, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и мостоукладчик Biber. В плен к нашим бойцам попал Сергей Вальчук. Он интересен тем, что сам занимался отловом уклонистов, но оказался на российской территории.

— Можно было отказаться, но цена вопроса была очень большая, полковник заломил большую цену — 10 тысяч долларов. У меня таких денег не было, и у моих коллег тоже, поэтому все мы попали на Курское направление, — рассказал военнопленный.

Сейчас наши войска ведут бои за освобождение Черкасской Конопельки и Свердликова. Противник продолжает перебрасывать резервы, но многие из них гибнут на трассе, соединяющей Суджу и Сумы. Жители уже освобождённого Николаево-Дарьина рассказали о зверствах ВСУ в их селе. Одна из эвакуированных женщин сообщила, что её мужа застрелили, когда он шёл набрать воду. Также наши специалисты продолжают работать с западным вооружением, которое предназначалось для ударов по России. Сапёры МЧС обезвредили крылатую ракету SCALP.

Удар ВКС РФ по украинским войскам в Курской области. Видео © Telegram / Поддубный lZlOlVl edition

Донецкая Народная Республика, 13 февраля

На Кураховском направлении Армия России продвинулась севернее села Андреевка и заняла укрепления противника. Одно из таких вчетвером сдерживали наши штурмовики. Бойцов поддерживали с помощью дронов. В самом Курахове найдена братская могила солдат ВСУ. В ней находилось около 300 тел. Все погибшие без документов. Вероятно, их забирали, чтобы скрыть потери.

Завершается битва за Часов Яр. Борис Рожин сообщает о боях за последние укрепления ВСУ. ВС РФ ведут наступление уже за городом. Постепенно фронт продвигается и на севере ДНР.

— Два дня интенсивные бои шли в районе Ямполовки, где у нас были тактические успехи. А сегодня кадры объективного контроля показали наше продвижение в районе Макеевки, — пишет Юрий Подоляка.

Кадры передвижения наших войск приходят из-под Покровска. Город продолжают брать в клещи. Здесь активно работают вражеские дроны. Один из них засёк квадроцикл с российскими военными. Бойцы не растерялись и сбили его с помощью ружья.

Работа дроноводов на Кураховском направлении. Видео © Telegram / cotsnews

Разговор Владимира Путина и Трампа

Накануне вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, разговор Владимира Путина и Дональда Трампа длился полтора часа. Обсуждались ситуация на Украине, Ближнем Востоке, обмен граждан России и США. По словам Трампа, они с Путиным согласились с необходимостью остановить конфликт на Украине и договорились поручить своим командам начать переговоры «немедленно». Со стороны США эти переговоры возглавят глава ЦРУ, госсекретарь и советник по нацбезопасности. По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин выступил за устранение первопричин конфликта на Украине. Кроме того, глава России пригласил американского коллегу в Москву. Позже представитель Белого дома сообщил, что США сейчас не готовы говорить о возможности и условиях визита Трампа в РФ.

После разговора с Владимиром Путиным Трамп позвонил главе киевского режима Владимиру Зеленскому. По словам президента США, «Зеленский, как и Путин, хочет мира».

Украина в панике

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что у его страны нет возможности не только остановить продвижение российских войск, но и выдавить их за границу. Об этом же заявил министр обороны США Пит Хегсет.

— Мы хотим, как и вы, суверенной и процветающей Украины. Однако мы должны начать с признания того, что возвращение к границам Украины до 2014 года — это нереалистичная задача, — сказал глава Пентагона.

К этому же он добавил, что Украина не вступит в НАТО в результате переговоров по урегулированию. В общем, всё, что обещала администрация Джо Байдена, разбилось о реализм Дональда Трампа. Единственное, что теперь Владимир Зеленский может предложить хозяину Белого дома, — это роль спасителя Украины, который, возможно, получит Нобелевскую премию, заметило издание The Spectator. Россия уже сыграла на опережение, освободив Марка Фогеля.

— Россия очень хорошо с нами обошлась. На самом деле я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этому конфликту и прекратить гибель миллионов человек, — цитируют британцы Трампа.

Европа не сможет защитить Киев

Расчёт, что воинский контингент из США и ЕС войдёт на Украину и спасёт Зеленского, не сработал. Пит Хегсет прямо сказал, что военные из США не поедут в Незалежную. В Европе пока не пришли к единому мнению, но, даже если будут заявления о готовности помочь Киеву войсками, до реальных действий вряд ли дойдёт. The New York Times выяснил, что гарантировать безопасность Украине без США не получится. Как минимум не хватит личного состава.

— Силы сдерживания, безусловно, самый надёжный вариант, но такой контингент должен быть очень большим и хорошо оснащённым. Для этого потребуется до 150 тысяч человек личного состава, а также обширные обязательства по противовоздушной обороне, разведке и вооружению плюс американская поддержка в виде стратегических средств, которых Европе по-прежнему не хватает, — пришли к неутешительному для Украины выводу авторы статьи. Так что защищаться киевский режим будет вынужден в одиночку.

Авторы Даниил Черных