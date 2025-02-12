Новости СВО. ВСУ в огненных тисках под Суджей, ВС РФ освободили Ясеновое и Запорожье, Украине выставили счёт, 12 февраля Армия России бьёт ВСУ в районе Константиновки, боевики сдаются в плен в Дачном, Зеленский готов продать Украину США за 500 млрд долларов и хочет обменяться с РФ территориями — дайджест в материале Life.ru 11 февраля, 21:07 Работа российских танкистов в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российская армия полностью выбила украинцев из села Запорожье. ВС РФ вышли на перекрёсток дорог между Константиновкой и Покровском и отрезали сообщение между городами. Зеленский начал публично говорить об обмене курского приграничья на часть освобождённых Россией территорий.

Донецкая Народная Республика, 12 февраля

ВС РФ подходят к Днепропетровской области широким фронтом. В течение всего нескольких дней удалось освободить важное село Запорожье. Минобороны также заявило об освобождении села Ясеновое, где начались бои в начале 2025 года.

— Если так же быстро удастся освободить Преображенку, которая теперь охвачена с трёх сторон, далее ждём рывок на Троицкое, — пишет военный эксперт Юрий Подоляка.

Такая близость к границе с Днепропетровской областью позволяет нашим операторам БПЛА активно работать в новом регионе. В том числе ликвидируются украинские расчёты БПЛА.

Ликвидация расчёта БПЛА и микроавтобуса ВСУ. Видео © Telegram / RVvoenkor

За Курахово ВС РФ провели успешную атаку в районе Андреевки. Направление для противника важное, поэтому он пытался изо всех сил цепляться и не оставлять позиций. Но наши парни всё равно смогли прорваться вперёд, теперь схлопывание украинской группировки в Константинополе и восточнее ещё ближе. Все дороги из н.п. в тыл простреливаются, даже украинская бронетехника не может пробраться на передовую.

Между Покровском и Константиновкой ВС РФ добились важной цели — отрезали сообщение между городами по трассе. ВСУ пытались контратаковать, чтобы вернуть свой контроль над участком дороги, но потерпели неудачу. Занятие этого логистического маршрута позволит ВС РФ расстроить украинскую логистику, штабу ВСУ будет сложнее перебрасывать подразделения из Покровска в Константиновку и обратно. Манёвренная оборона ВСУ будет поставлена под вопрос. Нарушается она и регулярными рейдами наших диверсантов-снайперов по ближним украинским тылам.

В Часовом Яре ВСУ удерживают несколько последних высотных зданий в центре города.

— Идут бои в южной части Часова Яра. Здесь тоже подвижки небольшие — чисто тактические. Но все они приближают конечный итог — полное освобождение уже не города, а территории, на которой когда-то стоял город Часов Яр. Который после войны, я в этом уверен, обретёт свою новую жизнь, — пишет военный эксперт Юрий Подоляка.

ВСУ пытаются выстраивать оборону за счёт большого количества дронов, наиболее беспечные расчёты БПЛА противника регулярно наказываются нашими парнями.

Курская область, 12 февраля

Стрельба агитационными снарядами в зоне СВО. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

В Курской области успешно развиваются бои за Свердликово, с высокой долей вероятности село будет скоро освобождено. Большая часть усилий ВС РФ направлена на изоляцию группировки ВСУ в Судже, дальнейшую блокаду и освобождение города. Некоторые умные украинские солдаты понимают, что их ждёт на Курской земле, и пытаются сдаться в плен.

Однако не всегда это получается — в Сети появилось видео с привязанным к дереву убитым украинским военным. Его убили сослуживцы-вэсэушники в качестве мести.

Некоторым украинским солдатам везёт — их технику подбивают на подходе к Курской области, на дороге от Сум. Тогда они могут рассчитывать на возвращение домой, хоть и с ранениями. А из Курской области раненых солдат ВСУ почти не эвакуируют.

Зеленский хочет обменяться территориями

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью The Guardian предложил «прямой обмен территориями». При этом он не смог сформулировать конкретное предложение. Он не знает, какую часть освобождённых территорий Киев хотел бы получить за курское приграничье.

— Мы поменяем одну территорию на другую. Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет, — заявил Владимир Зеленский.

На предложение главы киевского режима отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. — Неонацистов в Курской области ждёт земля без всякого обмена — площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора, — сообщила она.

Президент США Дональд Трамп выставил счёт Украине. По его словам, Вашингтон выделил стране более $300 млрд, а Европа — около $100 млрд. Теперь США собираются вернуть эти деньги за счёт полезных ископаемых. По словам Трампа, власти Украины согласились на этот вариант.

— Я сказал им, что хочу эквивалента $500 млрд редкоземельных металлов, и они, по сути, согласились сделать это. Так что, по крайней мере, мы не будем чувствовать себя глупо. Иначе мы глупые, — заявил президент США.

Авторы Кирилл Золотарев