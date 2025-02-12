Минобороны доложило о групповом ракетном ударе по цехам предприятий ВПК Украины
Российские военные 12 февраля нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины, где производятся беспилотники. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Сегодня утром Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что цели удары были достигнуты, все намеченные объекты поражены.
Напомним, ранее на Украине заявили о массированном ракетном ударе по Киеву и пожарах после этого. Огонь, в частности, полыхал в Голосеевском районе украинской столицы. Также мэр города Виталий Кличко сообщал о пожарах на четырёх объектах в Киеве.
ТАСС