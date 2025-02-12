Минобороны доложило о групповом ракетном ударе по цехам предприятий ВПК Украины

Российские военные 12 февраля нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины, где производятся беспилотники. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве добавили, что цели удары были достигнуты, все намеченные объекты поражены.

Напомним, ранее на Украине заявили о массированном ракетном ударе по Киеву и пожарах после этого. Огонь, в частности, полыхал в Голосеевском районе украинской столицы. Также мэр города Виталий Кличко сообщал о пожарах на четырёх объектах в Киеве.