На Украине заявили о массированном ракетном ударе по Киеву
«Страна» сообщила о массированном ракетном ударе по Киеву 12 февраля
Под утро 12 февраля по Киеву был нанесён массированный ракетный удар. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о прилёте баллистических ракет. По данным украинских экстренных служб, в Киеве в результате ударов начались пожары в некоторых районах. Также город частично остался без электроснабжения.
Напомним, ранее сообщалось, что склады загорелись в Киеве после серии ночных взрывов. Огонь полыхал в Голосеевском районе украинской столицы. Незадолго до этого мэр города Виталий Кличко также сообщал о пожарах на четырёх объектах в Киеве.
Life.ru