На Украине заявили о массированном ракетном ударе по Киеву

Под утро 12 февраля по Киеву был нанесён массированный ракетный удар. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о прилёте баллистических ракет. По данным украинских экстренных служб, в Киеве в результате ударов начались пожары в некоторых районах. Также город частично остался без электроснабжения.