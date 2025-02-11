Атаку «Калибрами» по Украине назвали одной из мощнейших за время СВО

Серия ударов крылатыми ракетами «Калибр» по Украине 11 февраля была одной из самых мощных и масштабных с начала СВО. С таким мнением выступил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в ходе удара применялись новые версии «Калибров». Дандыкин отметил, что такие ракеты летят по более сложной траектории и их сложнее заметить.

«Использование этих модернизированных ракет связано с улучшением противодействия средствам обнаружения противника, они летят по более сложной траектории, которая не позволяет их обнаружить. С учётом боевого опыта это позволяет им гораздо более эффективно долететь до цели, возможность сбить их у противника снизилась», — объяснил Дандыкин.