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Регион
11 февраля, 14:28

Атаку «Калибрами» по Украине назвали одной из мощнейших за время СВО

Эксперт Дандыкин: Удар «Калибрами» 11 февраля стал одним из самых мощных за СВО

Серия ударов крылатыми ракетами «Калибр» по Украине 11 февраля была одной из самых мощных и масштабных с начала СВО. С таким мнением выступил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в ходе удара применялись новые версии «Калибров». Дандыкин отметил, что такие ракеты летят по более сложной траектории и их сложнее заметить.

«Использование этих модернизированных ракет связано с улучшением противодействия средствам обнаружения противника, они летят по более сложной траектории, которая не позволяет их обнаружить. С учётом боевого опыта это позволяет им гораздо более эффективно долететь до цели, возможность сбить их у противника снизилась», — объяснил Дандыкин.

Дандыкин добавил, что крылатые ракеты «Калибр» применялись и прежде. Фрегаты, малые ракетные корабли и подлодки использовали их с начала СВО.

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Напомним, ранее сообщалось, что российский флот использовал новые версии крылатых ракет «Калибр» во время недавних ударов по военным объектам киевского режима. Мониторинговые каналы Киева в ужасе сообщали, что «Калибры» практически невозможно заметить, так как они низко летят и быстро маневрируют. На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры после группового удара.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Николай Рюмин
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