На Украине повреждена газовая инфраструктура после удара «Калибрами» 11 февраля

Газовая инфраструктура и электросети Украины были повреждены в результате атак со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщил во вторник, 11 февраля, министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Он отметил, что для минимизации потенциальных последствий для энергетической системы оператор системы передачи оперативно вводит экстренные меры по ограничению электроэнергии.

Военная администрация Полтавской области также сообщила, что девять населенных пунктов в Миргородском районе остались без газоснабжения.