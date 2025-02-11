Раскрыты цели нового российского «удара возмездия» по Украине
Целью удара ВС России по Украине 11 февраля стали объекты ВПК и энергетики
Целью массированной атаки российских войск 11 февраля стали газовые и военные объекты критической инфраструктуры Украины. «Военное обозрение» пишет, что удары, в частности, наносились по аэродромам, складам с боеприпасами и ГСМ в городе Мерефа Харьковской области.
Также взрывы прогремели в Харьковском и Змиёвском (ныне Чугуевский) районе, Полтаве и области. Компания «Нафтогаз» заявила о повреждении объектов газовой инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 11 февраля российские войска обрушили на территорию Украины массу ракет типа «Калибр». О повреждениях заявили власти Днепропетровской области. Министр энергетики Украины объявил об экстренных отключениях электроэнергии.
Midjourney / Life.ru