Раскрыты цели нового российского «удара возмездия» по Украине

Целью массированной атаки российских войск 11 февраля стали газовые и военные объекты критической инфраструктуры Украины. «Военное обозрение» пишет, что удары, в частности, наносились по аэродромам, складам с боеприпасами и ГСМ в городе Мерефа Харьковской области.

Также взрывы прогремели в Харьковском и Змиёвском (ныне Чугуевский) районе, Полтаве и области. Компания «Нафтогаз» заявила о повреждении объектов газовой инфраструктуры.